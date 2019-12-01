Sentencian a 60 años de prisión a dos hombres por triple homicidio en Guanajuato capital

Guanajuato, Guanajuato, a 29 de diciembre 2025.- La Fiscalía General del Estado de Guanajuato obtuvo una sentencia condenatoria de 60 años de prisión en contra de Israel “N” y José Francisco “N”, luego de que un tribunal los encontrara plenamente responsables del delito de homicidio en agravio de tres personas, cometido en junio de 2022 en la capital del estado.

De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron alrededor de las 22:30 horas del 6 de junio de 2022, cuando las víctimas se encontraban sobre la vía pública en las inmediaciones de la colonia Panteón Nuevo. En ese sitio, los hoy sentenciados arribaron a bordo de un vehículo del cual descendieron portando armas de fuego.

Las investigaciones del Ministerio Público establecieron que ambos sujetos se dirigieron directamente hacia las víctimas y realizaron múltiples detonaciones, con la intención clara y directa de privarlas de la vida. Como consecuencia de las heridas provocadas por los disparos, las tres personas fallecieron en el lugar.

Tras consumar el ataque, Israel “N” y José Francisco “N” huyeron del sitio, escapando en el mismo vehículo en el que llegaron. No obstante, el trabajo de investigación permitió identificar a los responsables y reunir pruebas contundentes que acreditaron su participación en el triple homicidio.

Gracias a la integración sólida de la carpeta de investigación y a la exposición de los elementos probatorios ante la autoridad judicial, el tribunal dictó una sentencia ejemplar, imponiendo a ambos acusados 60 años de prisión, además de las sanciones que marca la ley por el delito de homicidio calificado.