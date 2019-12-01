Cae presunto jefe de plaza de Macuspana, Tabasco; es objetivo prioritario del gobierno

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 09:18:27

Centro, Tabasco, a 29 de diciembre 2025.- Personal de seguridad federal capturó a Eduardo Alberto “N”, presunto jefe de plaza en Macuspana y líder de una célula criminal ligada a una organización delincuencial de Jalisco.

Lo anterior lo dio a conocer el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, a través de un mensaje en sus redes sociales, en el que detalló que la detención se dio en un operativo en el municipio de Centro, Tabasco.

Asimismo, el funcionario federal indicó que el sujeto conocido como “Luki”, fue puesto bajo arresto junto a otras dos personas sospechosas de delitos como homicidios, extorsión y contra la salud.

Según información oficial, los agentes federales identificaron al supuesto líder criminal y operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en Tabasco, junto a una mujer y otor maculino, todos con actitud sospechosa.

Por lo anterior se les aproximaron y les realizaron una revisión de rutina en la que les aseguraron 60 dosis de cocaína.

En el operativo participaron agentes de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), Secretaría de Marina (Semar), Fiscalía General de la República (FGR), Guardia Nacional (GN) y Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC).