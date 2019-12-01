Sheinbaum viajará a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; se reunirá con familias de afectados

Sheinbaum viajará a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; se reunirá con familias de afectados
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 08:39:28
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ciudad de México, a 29 de diciembre 2025.- La presidenta de México ,Claudia Sheinbaum Pardo anunció que viajará a Oaxaca este 29 de diciembre, para encontrarse con los familiares de las personas fallecidas y lesionadas en el descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó un saldo de al menos 13 personas sin vida.

Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana reiteró su pésame a las familias de las personas que perdieron la vida en el accidente ferroviario que se suscitó el 28 de diciembre en Nizantla, Oaxaca.

"Nuestro pésame y solidaridad a todas las familias", dijo la jefa del Ejecutivo federal al inicio de su tradicional encuentro con medios de comunicación en Palacio Nacional.

Asimismo, informó que el almirante Raymundo Pedro Morales Ángeles, titular de la Secretaría de Marina (Semar), el subsecretario de Gobernación, Félix Arturo Medina Padilla, y Zoé Robledo, titular del IMSS, se encuentran en la zona para atender a las familias de manera personal.

Noventa Grados
Más información de la categoria
En LC, Michoacán aseguran 183 máquinas tragamonedas relacionadas con delitos contra la salud y extorsión
Persecución y balacera en Jacona, Michoacán, deja un herido y una camioneta asegurada
Accidente en la Siglo XXI deja un fenecido
Accidente en Morelia, Michoacán deja dos heridos
Más información de la categoria
Cae presunto jefe de plaza de Macuspana, Tabasco; es objetivo prioritario del gobierno
Sheinbaum viajará a Oaxaca tras descarrilamiento del Tren Interoceánico; se reunirá con familias de afectados
Sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico narra su experiencia
Frente frío 25 ocasionará frío y lluvia en varios estados del país
Comentarios