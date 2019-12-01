Sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico narra su experiencia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 08:19:46

Salina Cruz, Oaxaca, a 29 de diciembre 2025.- Un sobreviviente del descarrilamiento del Tren Interoceánico que dejó al menos 13 personas sin vida en Nizantla, Oaxaca, narró cómo vivió el accidente.

El hombre, de identidad protegida, señaló que viajaba con toda su familia en la unidad de transporte, la cual consideró viajaba a exceso de velocidad.

“Sentimos que el tren venía muy fuerte, no sabemos si se quedó sin frenos”, refirió el sujeto al personal de auxilio.

Asimismo, detalló que al menos tres vagones se salieron de las vías, uno de los cuales cayó al fondo de un barranco.

“Muchísima gente está allá tirada… estamos tratando de sacar gente”, añadió.

Cabe mencionar que, la Secretaría de Marina (Semar) informó que la mañana del 28 de diciembre descarriló el Tren Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. En ese sentido, la dependencia explicó que la máquina principal se salió de la Línea Z, con nueve integrantes de la tripulación y 241 pasajeros a bordo de dos locomotoras y cuatro vagones.

Por su parte, el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) dio a conocer que se atendieron a 9 personas en el sitio y se remitió a un hospital a 108, cifra de la cual, 44 personas continúan hospitalizadas.