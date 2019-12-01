Frente frío 25 ocasionará frío y lluvia en varios estados del país

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 07:45:11

Ciudad de México, a 29 de diciembre 2025.- El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) prevé que el frente frío número 25 se desplazará sobre el litoral del golfo de México y originará lluvias y bajas temperaturas en la región.

Además, el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), señaló que generará lluvias puntuales intensas en Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco; lluvias puntuales muy fuertes en Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda), y lluvias puntuales fuertes en Nuevo León, incluida la península de Yucatán.

Pronóstico de lluvias para el 29 de diciembre de 2025:

Muy fuertes con puntuales intensas (75 a 150 mm): Tamaulipas, Veracruz (Huasteca Baja, Totonaca, Nautla, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (Sierra Norte y Sierra Nororiental), Oaxaca, Chiapas y Tabasco.

Fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Veracruz (Huasteca Alta, Capital, Sotavento y Las Montañas), Puebla (Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), San Luis Potosí (Huasteca), Hidalgo (Huasteca, Sierra Alta, Sierra Baja y Sierra de Tenango) y Querétaro (Sierra Gorda).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Nuevo León, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Durango, Coahuila, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero y Tlaxcala.

Aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California, Sonora, Zacatecas, Nayarit, Guanajuato, Ciudad de México, Estado de México y Morelos.

Probabilidad de nieve o aguanieve: Sierras de Chihuahua y Durango; así como en las cimas del Pico de Orizaba, Cofre de Perote, Popocatépetl e Iztaccíhuatl.

Probabilidad de lluvia engelante: Coahuila.

Pronóstico de temperaturas mínimas para este lunes: