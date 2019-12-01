Accidente en la Siglo XXI deja un fenecido

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 12:12:33

Múgica, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- Un saldo de una persona muerta y daños materiales fue el que dejó el choque entre un tráiler nodriza y un vehículo particular, hechos registrados en la autopista Morelia-Lázaro Cárdenas (Siglo XXI) en el tramo Nueva Italia – Lázaro Cárdenas.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que a la altura del kilómetro 297+000, se había registrado un choque entre un tráiler y un auto compacto.

Al sitio acudieron elementos de la Guardia Nacional y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes al arribar confirmaron la muerte de una persona.

Con base en lo anterior personal de la FGE tomó conocimiento de los hechos.

Es de mencionar que dada la magnitud del percance, la vía se encuentra cerrada.