En LC, Michoacán aseguran 183 máquinas tragamonedas relacionadas con delitos contra la salud y extorsión

Lázaro Cárdenas, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- Como resultado de la cumplimentación de distintas órdenes de cateo, la Fiscalía General del Estado de Michoacán (FGE), en coordinación con la Subsecretaría de Investigación Especializada y la Secretaría de Marina (SEMAR), en domicilios y locales comerciales, ubicados en las colonias Centro, Comunal Morelos y Las Guacamayas, aseguraron 185 máquinas tragamonedas, presuntamente utilizadas para actividades ilícitas.

Sobre el particular se informó que dichas diligencias ministeriales se llevaron a cabo en diversos puntos del municipio, entre ellos inmuebles localizados en las calles Reforma Aserradero; Aníbal Ponce, esquina con Cavin; Vicente Guerrero, esquina Aldama; Constitución de 1814; Las Truchas, esquina con Pípila; Autonomía Universitaria; Pípila, esquina con Rodrigo Sandoval; Pípila, esquina con la carretera Zihuatanejo–Manzanillo; Mariano Abasolo, esquina con Corregidora; así como en la calle 16 de Septiembre, esquina con Corregidora, donde se aseguraron distintas cantidades de máquinas tipo tragamonedas o “maquinitas”.

Todos los objetos asegurados quedaron a disposición del agente del Ministerio Público, quien continuará con las investigaciones correspondientes a fin de deslindar responsabilidades conforme a derecho.