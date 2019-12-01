Accidente en Morelia, Michoacán deja dos heridos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 11:55:00

Morelia, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- Un saldo de dos personas heridas y daños materiales fue el que dejó un accidente vehicular registrado en la avenida Camelinas de esta ciudad de Morelia.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que sobre la referida vialidad, en las inmediaciones de la clínica del IMSS se había registrado un accidente automovilístico.

Al sitio acudieron elementos de tránsito así como paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a dos personas que estaban heridas.

Entre tanto personal del área de Peritos de Tránsito se hicieron cargo de lo concerniente al hecho vial.