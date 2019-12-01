Persecución y balacera en Jacona, Michoacán, deja un herido y una camioneta asegurada

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Diciembre de 2025 a las 12:17:59

Jacona, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- Un saldo de una persona lesionada y una camioneta asegurada, fue el que dejó una persecución y balacera entre personal federal y sujetos armados.

Al respecto se informó que autoridades del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, sobre la carretera Jacona-Los Reyes.

En un momento determinado los uniformados se toparon con una camioneta desde la cual los ocupantes comenzaron a disparar contra los agentes de la ley.

Al verse agredidos los oficiales federales repelieron la agresión lo que desencadenó una persecución e intercambio de disparos.

Finalmente los agresores se dieron a la fuga y se reportó de una persona lesionada además del aseguramiento de la unidad.