Persecución y balacera en Jacona, Michoacán, deja un herido y una camioneta asegurada

Jacona, Michoacán, a 29 de diciembre 2025.- Un saldo de una persona lesionada y una camioneta asegurada, fue el que dejó una persecución y balacera entre personal federal y sujetos armados.
Al respecto se informó que autoridades del Ejército Mexicano y Guardia Nacional, llevaban a cabo recorridos de prevención del delito y vigilancia, sobre la carretera Jacona-Los Reyes.
En un momento determinado los uniformados se toparon con una camioneta desde la cual los ocupantes comenzaron a disparar contra los agentes de la ley.
Al verse agredidos los oficiales federales repelieron la agresión lo que desencadenó una persecución e intercambio de disparos.
Finalmente los agresores se dieron a la fuga y se reportó de una persona lesionada además del aseguramiento de la unidad.