Morelia, Michoacán, 17 de noviembre de 2026.- Cynthia “N”, exagente del Ministerio Público de Michoacán, fue sentenciada a 2 años de prisión por su responsabilidad en la comisión del delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos, hecho ocurrido en esta ciudad.

Sobre el particular se informó que la ahora sentenciada se desempeñaba como agente del Ministerio Público, adscrita a la Fiscalía Especializada en Combate a los Delitos Contra el Medio Ambiente y la Fauna; de acuerdo con los datos de prueba que constan en la carpeta de investigación, el pasado 14 de mayo retuvo nueve horas más de lo establecido en el término constitucional a un hombre que había sido detenido luego de no acreditar la procedencia legal de material no maderable que transportaba en su vehículo.

De los hechos tomó conocimiento el agente del Ministerio Público de la Fiscalía Especializada en Asuntos Internos, quien llevó a cabo las investigaciones, mismas que permitieron solicitar una orden de aprehensión en contra de la investigada, quien tras ser detenida fue vinculada a proceso.

En audiencia, y una vez satisfechos los requisitos establecidos en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP), el agente del Ministerio Público especializado solicitó la apertura del procedimiento abreviado, mediante el cual el órgano jurisdiccional resolvió sentenciar a Cynthia “N” a dos años de prisión por su responsabilidad en el delito contra la administración de justicia cometido por servidores públicos.

El procedimiento abreviado es una forma de terminación anticipada del proceso que consiste en el reconocimiento del imputado de su participación en el hecho delictivo. Como consecuencia, se valora reducir en un margen acotado la sanción que se impondrá.