Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 17 de Noviembre de 2026 a las 15:11:22

Morelia, Mich,, a 17 de noviembre de 2026.— Productores agrícolas y transportistas de granos protagonizaron este martes una jornada de movilizaciones con cierres en corredores de Michoacán, Jalisco y Guanajuato. En algunos tramos, la circulación quedó completamente interrumpida; en otros, las restricciones fueron parciales. La protesta exige al Gobierno federal resolver pagos pendientes y demandas de apoyo a la producción.

Michoacán: dos avisos distintos encienden la alerta

A través de las redes sociales, el gobierno federal informó del cierre parcial en el kilómetro 390 de la Autopista Maravatío–Zapotlanejo, dirección Vista Hermosa, y cierre total en el kilómetro 199+500 de la Morelia–Jiquilpan, hacia Jiquilpan.

El C5 Michoacán identificó manifestantes en el entronque Jiquilpan–Tototlán, en la caseta de Ecuandureo —kilómetro 360 de la México–Guadalajara—, en Vista Hermosa y en la carretera Quiroga–Zacapu.

La jornada de mañifestaciones inició alrededor de las 10:00 horas en Vista Hermosa, Ocotlán y Jiquilpan, como parte del paro convocado por organizaciones del campo.

Jalisco: cuatro vías con cierre total y una protesta sin reloj de salida

En Jalisco, alrededor del mediodía ya había cierres totales en ambos sentidos en cuatro puntos: la carretera a Nogales, en el cruce con Nextipac; la carretera a Morelia, en Buenavista; la caseta de Ocotlán y la caseta de Tepatitlán. La movilización fue descrita como pacífica, con tractores y vehículos particulares sobre las vías.

Otro bloqueo fue reportado en el kilómetro 40 de la Guadalajara–Colima, con un carril reservado para emergencias. Productores entrevistados advirtieron que la duración dependería de la respuesta de las autoridades: las restricciones podrían prolongarse durante horas o días.

Guanajuato: de las restricciones parciales al cierre completo

El corte de las 12:00 horas de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato identificó bloqueos totales en la federal 57, en San Luis de la Paz, y en la federal 90, en Irapuato y Pénjamo. León y Tarimoro presentaban restricciones parciales; en Silao había manifestantes, pero sin bloqueo al momento de ese reporte.

¿Qué detonó la protesta?

Las organizaciones acusan incumplimientos de compromisos con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Reclaman apoyos para hacer rentable el maíz, pagos pendientes por cosechas y seguros para zonas afectadas por siniestros. En Jalisco, representantes también denunciaron la cancelación de una mesa de diálogo.

Por su parte, El Sol del Bajío informó que la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, sostuvo que existen canales de atención y diálogo y pidió evitar afectaciones a la población.

La convocatoria abarcó 25 lugares en cinco entidades, incluyendo Querétaro y Campeche.