Señor muere ahogado frente a su familia en Ciudad Victoria

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 16 de Septiembre de 2025 a las 20:02:47

Ciudad Victoria, Tamaulipas, a 16 de septiembre de 2025.- El día de hoy se registró un terrible accidente en un paraje natural, ubicado en el kilómetro 12 del ejido San Francisco, al norte de Ciudad Victoria, Tamaulipas, en el cual, un sujeto identificado como Macario Pérez, murió ahogado luego de meterse a un río y ser arrastrado por la corriente.

Sobre el hecho, testigos del accidente informaron que el sujeto se encontraba con su familia a orillas del río, cuando de pronto, se aventó a una poza de agua, sin saber que se había formado un peligroso remolino, el cual le impidió salir.

La familia del hoy fallecido, presenció el accidente, motivo por el cual, un familiar se aventó al río para sacar al señor Macario. Tras sacarlo, comenzaron a aplicarle primeros auxilios mientras estaban a la espera de la ambulancia, pero lamentablemente, el señor Macario no pudo sobrevivir.

La unidad de Cruz Roja Mexicana arribó al lugar, confirmando la muerte del señor. La Fiscalía General del Estado (FGE), informó que sobre el hecho se realizarán las diligencias correspondientes conforme marca la ley.

En el sitio, el Servicio Médico Forense (Semefo) se encargo de hacer el levantamiento del cuerpo para así trasladarlo a las instancias correspondientes, para realizarle la necropsia de ley.