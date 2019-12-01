Semarnat indica que festejo patrio en Ciudad Juárez pone en peligro a las ardillas; piden se cambie la sede del grito de independencia

Ciudad Juárez, Chihuahua, a 13 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) pidió al Ayuntamiento de Ciudad Juárez, reconsiderar la realización del grito de independencia en el área de la “Mega Bandera”, dentro de el Chamizal, por tratarse de una Zona de Restauración Ecológica protegida desde septiembre de 2024.

La solicitud se fundamenta en una inspección de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa), que identificó 85 madrigueras activas de la ardilla moteada (Xerospermophilus spilosoma), especie nativa de la región conocida localmente como “juancito”. Cada refugio fue registrado con coordenadas y fotografías y se constato la presencia de ejemplares adultos y crías.

De acuerdo con el informe, la concentración masiva de personas, el ruido y el posible colapso de las madrigueras representan un riesgo severo para la especie. Estas ardillas cumplen funciones ecológicas clave, como la dispersión de semillas y la creación de túneles para hibernación, lo que influye en la regeneración vegetal del ecosistema.

Organizaciones ambientalistas también advirtieron sobre el impacto del festejo en el área natural, donde la Profepa ha realizado cuatro operativos de vigilancia en los últimos meses, clausurando en tres ocasiones actividades no autorizadas. La dependencia federal reiteró que dará seguimiento a este caso para garantizar la protección de la vida silvestre en el Chamizal.