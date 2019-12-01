Seis hombres fueron arrestados en flagrancia por extorsión y lesiones en Ecatepec; fueron detenidos mientras golpeaban a su víctima por negarse a pagar extorsión

Seis hombres fueron arrestados en flagrancia por extorsión y lesiones en Ecatepec; fueron detenidos mientras golpeaban a su víctima por negarse a pagar extorsión
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 27 de Septiembre de 2025 a las 15:44:55
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Ecatepec, Estado de México, a 27 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), informó que, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron detenidos seis masculinos, esto tras haber golpeado a un sujeto, el cual aseguraba, que las agresiones recibidas fueron por haberse negado a pagar una extorsión que estos seis individuos le exigían, indicándole que eran presuntos integrantes de una organización sindical.

“Detuvieron en flagrancia a seis hombres probables implicados en los delitos de extorsión y lesiones; en la acción, aseguraron una camioneta blindada, dos motocicletas y dinero en efectivo”, indicó la dependencia.

Sobre el hecho, los oficiales informaron que mientras se encontraban circulando por la colonia Valle de Anáhuac, haciendo un patrullaje de rutina, lograron observar el momento en que los 6 sujetos, identificados como Daniel “N”, de 25 años de edad, Jesús “N”, de 29 años, Juan “N”, de 29 años, Brandon “N”, de 20 años, Uriel “N” de 19 años y Ricardo “N”, de 24 años, estaban golpeando a un individuo, motivo por el cual se llevo a cabo su detención inmediatamente.

Tras la detención de los 6 individuos, se aseguraron distintos vehículos, así como dinero en efectivo. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde informaron que se abrirá una carpeta de investigación, y en los próximos días se decidirá su situación jurídica.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Operación Apatzingán: Detienen a dos y les aseguran armas en Parácuaro, Michoacán 
Seis hombres fueron arrestados en flagrancia por extorsión y lesiones en Ecatepec; fueron detenidos mientras golpeaban a su víctima por negarse a pagar extorsión
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Vuelca camión de pasajeros en la colonia Ejército de Oriente de la CDMX, dejando 5 personas heridas
Más información de la categoria
Cae peligrosa célula criminal en Zamora, Michoacán: aseguran arsenal, equipo táctico y vehículos tras intensa balacera 
Trump ordena despliegue de tropas en Portland, Oregon; autoriza uso de “fuerza total”
Zamora, Michoacán: Mantas, policías emboscados y un municipio en vilo: la crisis de seguridad que el gobierno local no ha contenido
Citricultores de Apatzingán exigen acción ante la creciente inseguridad:
Comentarios