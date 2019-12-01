Seis hombres fueron arrestados en flagrancia por extorsión y lesiones en Ecatepec; fueron detenidos mientras golpeaban a su víctima por negarse a pagar extorsión

Ecatepec, Estado de México, a 27 de septiembre de 2025.- La Secretaría de Seguridad del Estado de México (SSEM), informó que, en el municipio de Ecatepec, Estado de México, fueron detenidos seis masculinos, esto tras haber golpeado a un sujeto, el cual aseguraba, que las agresiones recibidas fueron por haberse negado a pagar una extorsión que estos seis individuos le exigían, indicándole que eran presuntos integrantes de una organización sindical.

“Detuvieron en flagrancia a seis hombres probables implicados en los delitos de extorsión y lesiones; en la acción, aseguraron una camioneta blindada, dos motocicletas y dinero en efectivo”, indicó la dependencia.

Sobre el hecho, los oficiales informaron que mientras se encontraban circulando por la colonia Valle de Anáhuac, haciendo un patrullaje de rutina, lograron observar el momento en que los 6 sujetos, identificados como Daniel “N”, de 25 años de edad, Jesús “N”, de 29 años, Juan “N”, de 29 años, Brandon “N”, de 20 años, Uriel “N” de 19 años y Ricardo “N”, de 24 años, estaban golpeando a un individuo, motivo por el cual se llevo a cabo su detención inmediatamente.

Tras la detención de los 6 individuos, se aseguraron distintos vehículos, así como dinero en efectivo. Posteriormente, los detenidos fueron presentados ante el Ministerio Público, donde informaron que se abrirá una carpeta de investigación, y en los próximos días se decidirá su situación jurídica.