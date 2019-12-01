Seguridad de Querétaro recibe presupuesto de más de mil mdp para 2026

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 6 de Enero de 2026 a las 14:02:01

Querétaro, Querétaro, a 6 de enero 2026.- Para el ejercicio fiscal 2026, la Seguridad Pública de Querétaro ejercerá un presupuesto superior a los mil millones de pesos, confirmó Juan Luis Ferrusca Ortiz, titular de la dependencia.

Destacó que la prioridad para este año será mantener la cercanía con las familias queretanas y reforzar la prevención del delito, en coordinación con cuerpos de seguridad estatales y federales.

Ferrusca Ortiz informó que la Secretaría cuenta con recursos aprobados por más de mil 200 millones de pesos, aunque podrían incrementarse si se generan nuevos proyectos. Por ahora, no se contempla inversión en infraestructura, pero se prevé que dichos proyectos puedan desarrollarse en el transcurso de este o el próximo año.

Señaló que, por instrucción del presidente municipal Felipe Macías y del gobernador del estado, se continuará fortaleciendo la Guardia Cívica y los programas de prevención desplegados en las siete delegaciones del municipio.

“La meta es mantener a la baja la incidencia delictiva en Querétaro”.

Subrayó que el trabajo se realiza de manera interinstitucional, con apoyo de la Fiscalía General del Estado, la Policía Estatal, la Guardia Nacional y la Sedena, especialmente en operativos en zonas cercanas a los límites con entidades vecinas.

“En el caso de Querétaro, el énfasis se mantiene en la frontera con Guanajuato, particularmente en las delegaciones Santa Rosa Jáuregui y Felipe Carrillo Puerto. Por suerte no tenemos incidencia en esta zona y lo que queremos es que se mantenga de esa manera”.