México no envía más petróleo a Cuba tras captura de Maduro, aunque somos “proveedor importante”: Claudia Sheinbaum

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 12:04:15

Ciudad de México, 7 de enero del 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, negó que se haya incrementado el envío de petróleo a Cuba tras la captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, por parte de Estados Unidos, aunque reconoció que el país es un proveedor importante de crudo.

Desde Palacio Nacional, en su tradicional conferencia de prensa matutina, Sheinbaum Pardo dejó en claro que no han aumentado los envíos a la isla, sino que se mantienen las entregas regulares a Cuba, como se ha hecho desde sexenios anteriores.

“No se está enviando más petróleo del que se ha enviado anteriormente a Cuba, es un envío histórico que se ha dado a la isla y al pueblo cubano”, declaró.

“Con la situación actual de Venezuela, México se vuelve un proveedor importante. Antes era Venezuela”, agregó.

“No se está enviando más petróleo que se había enviado históricamente, no hay un envío particular. Durante muchos años se ha enviado petróleo a Cuba por distintas razones, una son contratos, otras son por ayuda humanitaria”, sentenció.