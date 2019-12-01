Quitan la vida a un hombre en un negocio de tortas en Apaseo el Alto, Guanajuato

Quitan la vida a un hombre en un negocio de tortas en Apaseo el Alto, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 15:49:21
Apaseo el Alto, Guanajuato, a 7 de enero de 2026.- Sentado en una silla y degustando algún alimento, fue que terminó la vida de un hombre en la cabecera municipal de Apaseo el Alto.

Los hechos tuvieron lugar en un establecimiento de Tortas llamado "La Quinta" ubicado en la calle Enrique Fernández Martínez poco después de las 13:00 horas de este miércoles .

Trascendió que sujetos armados arribaron al sitio disparando directamente contra el masculino que estaba comiendo para después huir del lugar.

La cinta amarilla fue colocada dando aviso a la fiscalía, quienes llegaron posteriormente a la escena para recopilar más de 10 indicios en la escena del crimen 

Al concluir las diligencias pertinentes en el sitio, el cuerpo fue trasladado al Semefo donde le realizarán la necropsia de ley.

