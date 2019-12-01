Proximidad social: Agentes de la GC acompañan a los Reyes Magos en entrega de juguetes en Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 14:31:40

Morelia, Michoacán, a 7 de enero 2026.- Como parte de las acciones que la Guardia Civil lleva a cabo dentro del programa de Proximidad Social, estos

acompañaron a los Reyes Magos en la entrega de juguetes a niñas y niños de zonas consideradas de mayor vulnerabilidad en diversos municipios de Michoacán.

Sobre el particular se informó que elementos de la Guardia Civil participaron en estas actividades en municipios como Coalcomán, Coahuayana, Morelia, Pátzcuaro y Erongarícuaro, así como en otras demarcaciones de las 13 regiones de operación policial en la entidad.

Durante los recorridos, las y los agentes convivieron con las familias y la niñez, generando un ambiente de confianza y cercanía, lo que permitió reforzar la proximidad social y el vínculo entre la ciudadanía y las instituciones de seguridad pública.

Estas acciones forman parte de una estrategia integral de seguridad que prioriza la cercanía comunitaria, la reconstrucción del tejido social y la atención a la niñez como ejes fundamentales para la paz y la convivencia en Michoacán.

La SSP refrendó su compromiso de mantener una presencia cercana, humana y permanente en todo el territorio estatal, mediante labores operativas y acciones de proximidad social que contribuyan al bienestar de las comunidades.