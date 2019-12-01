EEUU detiene a más de mil inmigrantes durante redadas en Minnesota que dejaron una persona muerta y manifestaciones

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 14:39:55

Minneapolis, Minnesota, Estados Unidos, a 7 de enero 2026.- Autoridades migratorias de Estados Unidos detuvieron a más de mil inmigrantes en el que llamaron el “mayor operativo” del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) en el estado de Minnesota.

A través de un comunicado, la dependencia federal aseguró que capturaron a “asesinos, violadores, pedófilos y miembros de pandillas en Minnesota”.

Asimismo, resaltó la captura de Tomás Espín Tapia, “fugitivo buscado por homicidio en Ecuador y depredador sexual” y en cuyo arresto participó en persona la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem.

De igual forma, en redes sociales publicó imágenes de migrantes detenidos de países como México, El Salvador, Laos, Vietnam y Liberia.

Cabe mencionar que, en medio del operativo se produjo un tiroteo en el que estuvo involucrado un agente federal y en el que perdió la vida una mujer extranjera, según informó el Ayuntamiento de Minneapolis.

“El alcalde (Jacob Frey) está demandando al ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que abandone la ciudad y el estado inmediatamente. Respaldamos a nuestras comunidades de inmigrantes y refugiados”, indicó el gobierno de la ciudad en redes sociales.

Igualmente acusó que “la presencia de agentes federales de inmigración está generando caos en la ciudad y haciendo que la comunidad sea menos segura”.