Agentes del ICE abaten a mujer inmigrante en Minneapolis; desencadenan protestas inmediatas
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 12:18:00
Minneapolis, Estados Unidos, 7 de enero del 2026.- Una mujer inmigrante fue abatida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Estados Unidos, hecho que provocó protestas inmediatas en la zona.

Cientos de manifestantes se congregaron en el lugar, lanzaron consignas y rodearon a oficiales federales, en rechazo a la actuación de las autoridades migratorias.

Ante la tensión, la presencia federal fue reforzada y se reportó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes, mientras algunos manifestantes bloqueaban vehículos oficiales.

Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay personas detenidas ni han dado mayores detalles sobre las circunstancias del operativo.

