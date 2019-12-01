Agentes del ICE abaten a mujer inmigrante en Minneapolis; desencadenan protestas inmediatas

Minneapolis, Estados Unidos, 7 de enero del 2026.- Una mujer inmigrante fue abatida por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Minneapolis, Estados Unidos, hecho que provocó protestas inmediatas en la zona.
Cientos de manifestantes se congregaron en el lugar, lanzaron consignas y rodearon a oficiales federales, en rechazo a la actuación de las autoridades migratorias.
Ante la tensión, la presencia federal fue reforzada y se reportó el uso de gases lacrimógenos para dispersar a los inconformes, mientras algunos manifestantes bloqueaban vehículos oficiales.
Hasta el momento, las autoridades no han informado si hay personas detenidas ni han dado mayores detalles sobre las circunstancias del operativo.