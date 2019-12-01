Tres personas heridas, fue el saldo que dejó un ataque armado en marisquería de la colonia Las Ánimas en Temixco, Morelos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 16:09:24

Temixco, Morelos, a 7 de enero de 2026.- Un ataque armado ocurrido en la marisquería Tía Licha, ubicada en el municipio de Temixco, dejó como saldo tres hombres con heridas de bala. El establecimiento pertenece a la familia de la diputada federal de Morena, Sandra Anaya, quien también se desempeñó como secretaria de Administración durante el gobierno estatal encabezado por el exgobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo.

Según información de fuentes policiales, la agresión se registró la tarde del martes dentro del negocio situado sobre la calle Fortalecimiento Municipal, en la colonia Las Ánimas, zona conurbada con Cuernavaca.

Personas que presenciaron los hechos señalaron que civiles armados ingresaron al restaurante y abrieron fuego contra tres individuos, quienes resultaron gravemente lesionados y fueron trasladados de inmediato a un hospital del mismo municipio para recibir atención médica.

El ataque generó pánico entre clientes, empleados y vecinos del lugar. Tras lo ocurrido, corporaciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno implementaron un amplio operativo en la zona.

Hasta el momento se desconocen las causas del ataque. El área fue acordonada para la preservación de indicios y la Fiscalía General del Estado quedó a cargo de las investigaciones, sin que se tenga registro de personas detenidas hasta ahora.