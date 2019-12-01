Balacera en Puruándiro, Michoacán; genera movilización policial

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 14:17:03

Puruándiro, Michoacán, 7 de enero del 2026.- El reporte de detonaciones de arma de fuego en en Centro del municipio de Puruándiro, generó una intensa movilización policial, sitio donde solo se localizaron casquillos percutidos.

Al respecto se informó que autoridades policiacas fueron alertadas de que en la calle Licenciado de Verdad de la referida colonia, cerca del cuartel de la Guardia Civil, desconocidos estaban realizando detonaciones de arma de fuego.

De inmediato se movilizaron al sitio elementos de la Guardia Civil, quienes al arribar sólo localizaron varios casquillos percutidos.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.