En Apatzingán, Michoacán, detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros

En Apatzingán, Michoacán, detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 7 de Enero de 2026 a las 13:03:06
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Apatzingán, Michoacán, 7 de enero del 2026.- Como resultado de acciones operativas derivadas de trabajos de inteligencia dentro del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), lograron la detención de dos objetivos prioritarios en el municipio de Apatzingán, quienes están presuntamente relacionados al delito de extorsión en contra de limoneros de la región. 

Sobre el particular se informó que luego de dar seguimiento a trabajos de inteligencia y análisis los agentes de la Subsecretaría de Investigación Especializada (SIE), lograron asegurar a un hombre y una mujer sobre la calle José María Morelos Pavón; los implicados también están relacionados a actividades ilícitas como el control de halconeo. 

Los ahora detenidos fueron puestos a disposición de la autoridad competente a efecto de continuar con las diligencias establecidas para determinar responsabilidades. 

En toda la Tierra Caliente se continúan los trabajos coordinados entre los tres ordenes de gobierno para garantizar el bienestar y la producción del sector citrícola.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Ultiman a un hombre sobre el libramiento de Celaya, Guanajuato
En Apatzingán, Michoacán, detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros
Localizan con vida a los 5 menores desaparecidos en Jalisco
Nueva jornada violenta deja 9 muertos en Sinaloa; atacan a tiros a casino por segunda ocasión en días recientes
Más información de la categoria
En Apatzingán, Michoacán, detienen a dos presuntos extorsionadores de limoneros
Agentes del ICE abaten a mujer inmigrante en Minneapolis; desencadenan protestas inmediatas
México no envía más petróleo a Cuba tras captura de Maduro, aunque somos “proveedor importante”: Claudia Sheinbaum
Localizan con vida a los 5 menores desaparecidos en Jalisco
Comentarios