Según cifras del SESNSP Michoacán, entre los estados con mayor reducción de homicidios dolosos

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Septiembre de 2025 a las 13:01:05

Morelia, Michoacán, a 9 de septiembre 2025.- Con base en cifras del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Michoacán destaca por ser parte de las entidades con mayor avance en la prevención y disminución del delito de homicidio ellos.

Sobre el particular se informó que con base al registro de incidencias del mes de agosto del presente año, Michoacán se encuentra en onceavo lugar, es decir fuera de las 7 entidades que concentran el 49 por ciento en la comisión de homicidios dolosos, así lo mencionó Marcela Figueroa, titular del Secretariado Ejecutivo de Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Las siete entidades con mayor registro son Guanajuato 9.4 por ciento, Chihuahua 7.4 por ciento, Baja California 7.1 por ciento, Estado de México 6.6 por ciento, Sinaloa 6.5 por ciento, Guerrero 5.9 por ciento y Sonora 5.6 por ciento. Seguidos de Veracruz 5.4 por ciento; Morelos 5.4 por ciento, Jalisco 5.1 por ciento y Michoacán con 5.1 por ciento.

Con solo 93 casos, el pasado mes de agosto de 2025 fue el agosto con el menor número de hechos registrados desde 2015 para Michoacán. Esta cifra confirma la tendencia a la baja de dicho delito.

En las 13 regiones de Michoacán se mantienen labores de inteligencia y operativos estratégicos conformados por fuerzas estatales y federales para disminuir los homicidios dolosos y los delitos de alto impacto, así lo ha destacado en reiteradas ocasiones el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Juan Carlos Oseguera Cortés.