Quitan la vida en ataque armado a un hombre en la colonia Jardines de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 19 de Noviembre de 2025 a las 20:00:42
Celaya, Guanajuato, a 19 de noviembre de 2025.-  Afuera de su domicilio, a un masculino de más de 28 años de edad le fue arrebatada la vida a tiros cuando se encontraba a bordo de su vehículo. 

Alrededor de las 6 de la tarde del miércoles reportaron múltiples disparos de arma de fuego en la Colonia Jardines. 

Sobre la banqueta y afuera de un domicilio con las luces encendidas encontraron una camioneta en color gris y al interior aún conductor que vestía ropa deportiva con sudadera blanca y pants negro .

Paramédicos llegaron al lugar tras recibir a través del sistema de emergencias 911 el reporte sobre una persona lesionada por arma de fuego en la calle Puerta de Oro del Bajío.

El masculino presentaba las heridas de bala en el rostro quien al ser valorado ya no contaba con signos vitales motivo por el cual se colocó la cinta amarilla por parte de elementos policiacos y se dio parte a la fiscalía. 

La mecánica de los hechos se ignora y se desconoce si la persona iba llegando a su domicilio, será el trabajo en coordinación de Agentes de Investigación Criminal y Peritos que determine como ocurrieron los hechos. 

Al concluir el protocolo correspondiente, el cuerpo fue llevado al Semefo para realizarle los efectos que marca la ley.

