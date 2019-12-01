Se tiñe de rojo la noche en Morelia, Michoacán: Ultiman a hombre en la entrada de su casa; a otro lo apuñalan

Se tiñe de rojo la noche en Morelia, Michoacán: Ultiman a hombre en la entrada de su casa; a otro lo apuñalan
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Abril de 2026 a las 01:46:54
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Morelia, Mich., a 12 de abril de 2026.— La violencia volvió a sacudir las calles de Morelia la noche del sábado, dejando como saldo un hombre asesinado a balazos frente a su propia casa y otro más gravemente herido tras una riña en plena vía pública, en hechos distintos que reflejan una jornada marcada por la inseguridad en la capital michoacana.

En la colonia Obrera, un ataque directo terminó en tragedia. La víctima, un hombre hasta ahora no identificado, se encontraba afuera de su domicilio sobre la calle Amado Nervo cuando fue sorprendido por sujetos armados que, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra. Vecinos relatan haber escuchado múltiples detonaciones que rompieron la calma de la noche. 

Gravemente herido, el hombre intentó refugiarse dentro de su vivienda, pero apenas logró cruzar el umbral antes de desplomarse en la entrada, donde finalmente perdió la vida.

La escena rápidamente se llenó de tensión. Habitantes de la zona dieron aviso al número de emergencias, lo que movilizó a paramédicos, así como a elementos de la Policía de Morelia y de la Guardia Civil. A su llegada, los socorristas solo pudieron confirmar el deceso.

El área fue acordonada mientras peritos de la Fiscalía General del Estado iniciaban las diligencias correspondientes. El cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde permanece en espera de ser identificado, mientras el móvil del crimen sigue siendo un misterio.

Poco después, al poniente de la ciudad, la violencia volvió a manifestarse, esta vez en el fraccionamiento Villas del Pedregal. 

En medio del bullicio del tianguis nocturno instalado sobre la avenida La Cantera, una riña escaló rápidamente hasta convertirse en un episodio sangriento. Luis Alexander, de apenas 20 años, resultó herido con arma blanca tras verse involucrado en el altercado.

Testigos refieren que la pelea se tornó violenta en cuestión de segundos, desatando el caos entre comerciantes y asistentes. Paramédicos acudieron al sitio para brindar atención al joven, quien presentaba diversas lesiones y fue trasladado de urgencia a un hospital, donde su estado de salud permanece bajo evaluación.

Ambos hechos, ocurridos con pocas horas de diferencia, dejan al descubierto un patrón inquietante: la violencia que irrumpe tanto en espacios privados como públicos, sin distinción. Mientras las autoridades mantienen abiertas las investigaciones, la incertidumbre y el temor vuelven a instalarse entre los habitantes de Morelia.

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