Reportan nuevos hallazgos de restos humanos en el rancho Izaguirre, en Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 22:49:01

Guadalajara, Jalisco, 11 de abril de 2026.- El colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco informó que, tras un nuevo ingreso al rancho Izaguirre, se registraron avances en la localización y recuperación de restos humanos dentro del predio.

De acuerdo con el reporte, durante las labores se localizaron molares, placas y diversos indicios óseos. También se realizó la apertura de una fosa séptica, donde se encontraron múltiples restos humanos, con un avance aproximado del 75.5% en superficie y a una profundidad cercana a los 80 centímetros.

El colectivo señaló que la cantidad de restos hallados en esta intervención es mayor a la reportada el año pasado y advirtió que aún quedan zonas por intervenir, algunas con puntos de interés que alcanzarían entre 2.5 y 3 metros de profundidad.

Asimismo, indicaron que hasta el momento se han obtenido entre 95 y 98 muestras únicas de ADN que serán confrontadas con familiares de personas desaparecidas. Además, informaron que dos personas del sexo masculino ya fueron identificadas mediante análisis genéticos realizados a fragmentos óseos.

Durante los trabajos también participaron representantes de otros colectivos, quienes acudieron como acompañamiento para conocer la información proporcionada por la Fiscalía especializada en desaparición forzada de la FGR.

El grupo agregó que, derivado de las investigaciones relacionadas, se reportan 47 personas detenidas, más de 70 jóvenes recuperados en cateos y órdenes de aprehensión en curso, mientras continúan las diligencias en el lugar.