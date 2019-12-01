Ataque con arma blanca en Grand Central deja tres heridos; agresor fallece tras intervención policial

Ataque con arma blanca en Grand Central deja tres heridos; agresor fallece tras intervención policial
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 11 de Abril de 2026 a las 20:04:08
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Nueva York, Estados Unidos, 11 de abril de 2026.- Un hombre fue abatido por agentes de la policía de Nueva York luego de que presuntamente atacara con un arma blanca a varias personas en la estación Grand Central del metro, en Manhattan.

Según informaron autoridades locales, el individuo habría herido al menos a tres personas antes de que los oficiales intervinieran. El alcalde Zohran Mamdani indicó que el sospechoso portaba un machete y no obedeció las instrucciones para soltar el arma.

De acuerdo con los reportes, el hombre se dirigió hacia los policías de forma amenazante, lo que llevó a los agentes a utilizar sus armas de fuego. El agresor murió posteriormente por las heridas recibidas.

Las tres personas lesionadas fueron trasladadas a un hospital y, según los primeros informes, se espera que se recuperen. El hecho ocurrió alrededor de las 9:50 horas locales en uno de los andenes de la concurrida estación.

Las autoridades mantienen abierta la investigación y, conforme a reportes difundidos por medios estadounidenses, hasta el momento no hay indicios que relacionen el incidente con un acto terrorista.

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