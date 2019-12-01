Michoacán: Tacámbaro en la mira; reacomodo político rumbo a 2027 es encabezado por sentenciado en EEUU por trata de mujeres, ligado a las maras y Jalisco… y el Alcalde lo apoya 

Tacámbaro, Mich., a 11 de febrero de 2026.— Lo que parecía una publicación más en redes sociales terminó por abrir una ventana incómoda al reacomodo político del municipio. El alcalde Alejandro Fuerte presumió una reunión “entre amigos”, rodeado de militantes del Partido del Trabajo, hablando de unidad, estructura y cercanía con la gente. Pero en la política local, las palabras rara vez son inocentes, y mucho menos cuando se pronuncian en un territorio marcado por la violencia y la incertidumbre.

El mensaje, cargado de agradecimientos y nombres propios, dejó ver algo más profundo: la activación temprana de una maquinaria política rumbo a 2027. No se trató solo de convivir, sino de medir fuerzas, alinear lealtades y visibilizar quiénes están realmente operando el territorio. Y fue ahí donde apareció el nombre que cambió la lectura completa del evento: Raudel Campos Murillo.

No fue una mención menor ni protocolaria. El alcalde lo colocó como pieza central del encuentro, como el hombre que “hizo posible” la reunión. En el lenguaje político local, eso equivale a reconocer quién tiene la capacidad de convocar, movilizar y ordenar la estructura.

El problema es que Campos Murillo no es un operador cualquiera. Su nombre ha estado ligado a procesos judiciales en Estados Unidos por delitos de trata de personas y ha sido señalado en documentos oficiales como asociado a la pandilla MS-13. Su regreso a la vida pública en México ya había generado controversia, la cual fue alimentada por informes y notas periodistas que lo vinculan al Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG); su posicionamiento como operador visible en la estructura política municipal eleva inevitablemente el nivel de escrutinio.

La historia se vuelve aún más compleja cuando ese operador no está aislado, sino conectado directamente con el poder institucional. Campos Murillo está casado con Yesenia Díaz Barrera, integrante del cabildo. Su llegada al cargo no ocurrió en un contexto ordinario: se dio tras el homicidio del alcalde en funciones y la posterior renuncia de la regidora propietaria, en circunstancias que nunca terminaron de aclararse públicamente. No hay acusaciones legales directas en su contra, pero el contexto en el que ascendió y su cercanía con una figura tan polémica alimentan, inevitablemente, la sospecha pública.

Todo esto ocurre en Tacámbaro, un municipio donde la política dejó de ser un ejercicio rutinario hace tiempo. La violencia reciente no solo rompió la normalidad institucional, también dejó heridas abiertas y un ambiente donde cada movimiento político se interpreta con cautela.

En ese escenario, la aparición pública de estructuras partidistas robustecidas, con operadores de peso —y de pasado y presente cuestionado—, no se percibe como una simple reorganización, sino como un síntoma de algo más profundo.

El mensaje del alcalde, leído entre líneas, no habla solo de unidad. Habla de control territorial, de consolidación de grupos y de preparación anticipada para una contienda que aún parece lejana en el calendario, pero que ya se juega en el terreno. En municipios como Tacámbaro, las elecciones no empiezan en las urnas, sino mucho antes, en reuniones como esta, donde se define quién tiene la fuerza real y quién solo ocupa el cargo.

Nada de esto constituye, por sí mismo, una prueba de ilegalidad. Pero la política no se mueve únicamente en el terreno de lo judicial. También se sostiene —o se erosiona— en la confianza. Y cuando esa confianza se ve atravesada por antecedentes, vínculos personales y contextos violentos, lo que emerge no es una acusación directa, sino un clima de incertidumbre que pesa tanto como cualquier señalamiento.

Rumbo a 2027, Tacámbaro no solo enfrenta una elección. Enfrenta una recomposición de poder donde los nombres importan, las relaciones cuentan y los antecedentes no desaparecen. Lo que el alcalde presentó como una convivencia terminó revelando algo más inquietante: la estructura ya se está moviendo, y no todos los actores pasan desapercibidos.