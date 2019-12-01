Se reúne Torres Piña con el sector empresarial en la región de Apatzingán, Michoacán; informa de avances de la FGE

Apatzingán, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Con el objetivo de fortalecer la estrategia conjunta para combatir los delitos de alto impacto, el Fiscal General del Estado de Michoacán, Carlos Torres Piña, sostuvo un encuentro con integrantes del sector empresarial de la región, así como con autoridades estatales y federales.

Durante su intervención, el Fiscal General destacó que, a partir de la implementación del Plan de Justicia y el Plan de Paz, se ha consolidado una coordinación estrecha entre la Fiscalía General del Estado, la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana.

Señaló que esta labor interinstitucional ha permitido obtener resultados concretos, como la reducción del 53 por ciento en delitos de alto impacto, entre ellos homicidio doloso, robo de vehículo, secuestro y extorsión, al comparar noviembre y diciembre de 2024 con el mismo periodo de 2025. Asimismo, destacó que en enero de 2026 se registró una disminución del 58 por ciento en homicidio doloso respecto a enero de 2025.

Informó que en el periodo reciente se han realizado 651 detenciones, 216 cateos y se han cumplimentado 283 órdenes de aprehensión, además de la desarticulación de estructuras criminales mediante detenciones estratégicas que han permitido debilitar la capacidad de reacción de grupos delictivos en la región.

En el encuentro también se reiteró el compromiso de fortalecer la atención a grupos vulnerables y la prevención social del delito, colocando a las víctimas en el centro de la actuación institucional y garantizando una atención integral e inmediata.

Finalmente, el Fiscal General subrayó que la participación ciudadana y la confianza en las instituciones son fundamentales para consolidar la paz en la región de Tierra Caliente, por lo que refrendó el compromiso de mantener una coordinación permanente entre autoridades de los tres órdenes de gobierno y el sector productivo.