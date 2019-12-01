Harfuch confirma investigación contra resort en Puerto Vallarta ligado a organización de Jalisco

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 13:29:28

Irapuato, Guanajuato, a 20 de febrero 2026.- El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch confirmó que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Fiscalía General de la República (FGR) tienen una investigación abierta en contra de consorcio hotelero situado en Puerto Vallarta.

Lo anterior, luego de que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció sanciones contra Kovay Gardens por una red de fraude de tiempos compartidos ligada al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

En ese sentido, durante su participación en la conferencia de prensa de la presidenta de México, desde Irapuato, Guanajuato, el funcionario federal indicó que hay más casos de este tipo en otras entidades del país.

“De ese caso en específico ya se enlistaron las empresas vinculadas y las personas. Pero sí hay otros casos en otros estados de la República que se siguen investigando”, dijo el secretario García Harfuch.

En la previa, el Gobierno estadounidense sancionó a “un resort mexicano de tiempo compartido, así como a cinco personas mexicanas y a 17 empresas mexicanas asociadas con la red”.

“Muchas de estas personas y entidades tienen su base en o cerca de Puerto Vallarta, un popular destino turístico que también sirve como bastión estratégico para el CJNG”, añadió en un comunicado.