La Guardia Civil no extorsiona, apoya: SSP

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- En medio de señalamientos y rumores que circulan en redes sociales, la Guardia Civil reafirma su compromiso con la ciudadanía y subraya que su labor se centra en la protección y el apoyo a la población. La corporación mantiene operativos permanentes de vigilancia, proximidad social y atención a denuncias, con el objetivo de fortalecer la seguridad y la confianza pública.

Autoridades de la institución informan que cualquier conducta indebida por parte de elementos es investigada conforme a la ley y, en su caso, sancionada. Reiteran que la política interna es de cero tolerancia a la corrupción y a prácticas como la extorsión.

Habitantes de distintas zonas de la entidad reconocen la presencia de patrullajes y acciones preventivas, las cuales —señalan— contribuyen a mantener el orden y brindar auxilio a la ciudadanía en situaciones de emergencia. La Guardia Civil insiste en que su misión principal es servir a la comunidad, proteger el patrimonio de las familias y actuar con apego a los derechos humanos.

Finalmente, la corporación hace un llamado a la población para denunciar cualquier irregularidad a través de los canales oficiales y colaborar con información que permita fortalecer las estrategias de seguridad. Su mensaje es claro: la Guardia Civil no extorsiona; apoya y trabaja por la tranquilidad de la sociedad.