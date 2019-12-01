Bloqueo desata balacera en Chiapas; hay 3 policías heridos

Bloqueo desata balacera en Chiapas; hay 3 policías heridos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 14:37:39
Ocosingo, Chiapas, a 20 de febrero 2026.- Tres oficiales de policía resultaron heridas durante un enfrentamiento que derivó de un bloqueo carretero en el municipio de Ocosingo, Chiapas.

De acuerdo con los primeros reportes, la balacera se desarrolló sobre la carretera Oxchuc-Ocosingo, a la altura de la comunidad Río Florido.

En ese sentido, el gobernador del estado, r Eduardo Ramírez informó que un grupo de personas había obstaculizado la carretera a fin de cobrar extorsión para transitar por ella.

Luego de que las autoridades llegaron al sitio, sujetos fuertemente armados abrieron fuego en su contra y lesionaron a tres agentes, indicó el mandatario estatal en su cuenta oficial de X.

“Implementamos un operativo para liberar las vías y tenemos a compañeros policías heridos de bala por parte de estos agresores, que venían fuertemente armados, por lo que le he pedido a la Fiscalía General del Estado que se investigue a estos presuntos delincuentes que poseen armas de fuego y que se aplique todo el peso de la ley.”, compartió el morenista en redes sociales.

Tras los hechos, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Chiapas informó la apertura de una carpeta de investigación por los delitos de:

  • ataques a las vías de comunicación
  • extorsión
  • lesiones
