Con o sin cargo, exigiré justicia para Carlos Manzo, afirma alcaldesa de Uruapan

Autor: Luis Manuel Guevara / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 14:16:09

Uruapan, Michoacán, a 20 de febrero del 2026.- Grecia Quiroz García, presidenta municipal de Uruapan, afirmó que con o sin un cargo público, seguirá en la exigencia de justicia por el homicidio de Carlos Manzo Rodríguez, ex presidente municipal y ex pareja, asesinado el primero de noviembre del año pasado tras un evento público.

En entrevista con medios de comunicación, la alcaldesa señaló que la petición de justicia para quien fuera el líder del movimiento del “Sombrero”, además de exigir que se cite a declarar a actores políticos señalados directamente en vida por Carlos Manzo.

“Es un tema que con cargo, sin cargo, yo voy a seguir levantando la voz”.

Tras acudir hace unos días a la Fiscalía General del Estado (FGE) para presentar elementos a la investigación del ilícito, consideró que si no se tratara de un tema político ya hubieran citado a declarar a los actores políticos que Manzo señaló en vida de posibles responsables en caso de que se viera afectada su integridad.

Cuestionada sobre si tiene algún interés electoral, Grecia Quiroz apuntó que más allá de lo político, busca hacer justicia al respecto del homicidio del ex edil, como, dijo, cualquier ciudadano lo pediría; recalcó que habrá de valorar si participa o no en el próximo proceso electoral, o si la población lo pide.