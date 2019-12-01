Tras riña balean a un hombre en La Huerta, en Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 14:05:44

Morelia, Michoacán, a 20 de febrero 2026.- Con lesiones que ameritaron su traslado a un hospital, resultó un individuo el cual fue baleado tras sostener una discusión con otro sujeto, hechos registrados en la colonia Ampliación La Huerta de esta ciudad.

Al respecto se informó que autoridades policiacas y servicios de emergencia fueron alertados de que en la esquina de las calles Mango y Papaya de la resida colonia, habían atacado a balazos a una persona.

Al sitio acudieron elementos de la Policía Morelia y paramédicos de Protección Civil, estos últimos quienes auxiliaron a un hombre que estaba herido de bala.

Sobre el hecho se informó que la víctima se encontraba en compañía de varias personas a bordo de un auto, en un momento determinado comenzaron a discutir y uno de los disparó contra el otro para después huir.

Hechos anteriores que ya son materia de investigación por parte de las autoridades correspondientes.