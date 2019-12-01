Trump reacciona a resolución de la Corte contra aranceles recíprocos: "es una vergüenza", asevera

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 20 de Febrero de 2026 a las 13:59:29

Washington D. C., Estados Unidos, a 20 de febrero 2026.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump calificó como “una vergüenza”, la resolución de la Corte Suprema, con la que determinaron que los aranceles recíprocos que impuso en 2025 son ilegales.

No obstante, aseguró que ya cuenta con un “Plan B”, para responder a la sentencia del Máximo Tribunal, que es de mayoría republicana.

La determinación de los togados federales limita la capacidad del titular del Ejecutivo para imponer gravámenes de manera unilateral, lo que podría modificar la estrategia comercial de Estados Unidos y su relación con socios internacionales.

En su fallo, los jueces de la Corte determinaron que el mandatario estadounidense no podía recurrir a la Ley de Poderes Económicos de Emergencia Internacional de 1977 para establecer gravámenes generales a las importaciones.

Además, la resolución del Tribunal abre el proceso para solicitar reembolsos, que podrían superar los 175 mil millones de dólares, según estimaciones del Penn-Wharton Budget Model.