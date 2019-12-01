Se registra ataque armado contra elementos de seguridad durante un operativo conjunto, en Yuriria, Guanajuato

Autor: Lidia / Noventa Grados | Fecha: 13 de Septiembre de 2025 a las 21:21:26

Yuriria, Guanajuato, a 13 de septiembre de 2025.– En el entronque a la comunidad de Ochomitas se registró un ataque armado contra elementos de seguridad durante un operativo conjunto, informó la Secretaría de Seguridad y Paz.

El enfrentamiento dejó como saldo a un presunto responsable abatido y dos integrantes de las corporaciones de seguridad lesionados, uno perteneciente a la Guardia Nacional y otro a la Policía Municipal, ambos reportados en código amarillo. Los heridos fueron trasladados de inmediato a un hospital de la región para recibir atención médica especializada.

Tras los hechos, autoridades de los tres órdenes de gobierno desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona, que permanece acordonada mientras se realizan las diligencias periciales y continúa la búsqueda de otro posible implicado que logró escapar hacia la zona rural.

La Secretaría de Seguridad y Paz informó que los detalles completos del operativo serán dados a conocer en cuanto lo permitan los tiempos jurídicos.