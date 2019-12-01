Se registra movilización policiaca en las instalaciones de una empresa en Ciudad Industrial de Celaya, Guanajuato

Se registra movilización policiaca en las instalaciones de una empresa en Ciudad Industrial de Celaya, Guanajuato
Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 22:34:14
Celaya, Guanajuato, a 29 de enero de 2026.– Un marcado hermetismo rodeó la tarde de este jueves a las instalaciones de una empresa dedicada a la fabricación de acumuladores, luego de que se registrara una inusual movilización de corporaciones de seguridad en la zona.

Los hechos se presentaron sobre la calle Presa Álvaro Obregón, en el área de Ciudad Industrial, donde fue notoria la presencia de elementos de las Fuerzas de Seguridad Pública del Estado, lo que generó expectación entre trabajadores y personas que transitaban por el lugar.

En el acceso principal del inmueble se observó a un grupo de empleados que permanecían a la espera, presuntamente en espera de indicaciones para poder ingresar a sus áreas de trabajo, sin que hasta ese momento se brindara información oficial sobre lo ocurrido.

De manera extraoficial, trascendió que personal de la Fiscalía General del Estado estaría realizando diligencias de investigación al interior de la empresa; sin embargo, dicha versión no ha sido confirmada por las autoridades.

Se espera que en las próximas horas las instancias correspondientes emitan un comunicado oficial que permita esclarecer los motivos de la presencia policiaca y el desarrollo de las acciones en el lugar.

Noventa Grados
