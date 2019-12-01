Omar García Harfuch, el “Súper Policía” que volvió a nacer tras sobrevivir a un brutal atentado armado con más de 400 balazos

Omar García Harfuch, el “Súper Policía” que volvió a nacer tras sobrevivir a un brutal atentado armado con más de 400 balazos
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 13:55:31
Ciudad de México, 29 de enero del 2026.- Omar García Harfuch, actual secretario de Seguridad Ciudadana y conocido como el “Super Policía” de México, estuvo al borde de la muerte el 26 de junio de 2020, cuando fue víctima de un atentado armado perpetrado por integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

La agresión ocurrió cuando sicarios del grupo criminal, presuntamente bajo órdenes de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, interceptaron la camioneta en la que viajaba el entonces titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Durante el ataque, el vehículo recibió más de 400 impactos de bala.

De acuerdo con los reportes oficiales, los agresores contaban con un arsenal de alto poder, que incluía rifles Barrett calibre .50 y granadas.

El atentado se registró poco después de las 06:00 horas, en el cruce de Paseo de la Reforma y Monte Blanco, en la colonia Lomas de Chapultepec.

El convoy armado embistió la camioneta del funcionario mientras se encontraba en movimiento. Posteriormente, los sicarios descendieron de los vehículos y escaparon por un puente peatonal de la zona.

Otra camioneta utilizada por los agresores huyó en sentido contrario sobre la calle Florencia, con dirección al Ángel de la Independencia.

Tras el ataque, el jefe de seguridad de García Harfuch perdió la vida, mientras que el resto de sus escoltas logró evacuar al funcionario con vida. Las autoridades confirmaron que la unidad oficial en la que viajaba recibió más de 400 disparos, reflejando la magnitud y planeación del atentado.

Dicho hecho fue catalogado como "un milagro", dado que el arsenal con el que contaban los delincuentes con la órden de matar a Harfuch era capaz de destruir cualquier blindaje.

