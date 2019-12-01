Localizan un cadáver en el corredor comercial Penny Riel de Monterrey, Nuevo León; estaba sepultado en un local

Localizan un cadáver en el corredor comercial Penny Riel de Monterrey, Nuevo León; estaba sepultado en un local
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 19:45:25
Monterrey, Nuevo León, a 29 de enero de 2026.- Derivado de un operativo de búsqueda por un caso de desaparición, autoridades localizaron un cuerpo la tarde de este jueves en el corredor comercial Penny Riel, en Monterrey, Nuevo León.

La Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas desplegó acciones de investigación en distintos locales del complejo, ubicado en las inmediaciones del cruce de las avenidas Félix U. Gómez y Conchello.

El operativo se relaciona con la denuncia por la desaparición de un hombre de 49 años, reportado como no localizado desde octubre pasado. De acuerdo con sus familiares, en su último contacto señaló que se encontraba en dicho corredor comercial.

Cabe señalar que ya se había realizado una revisión en el lugar tras la denuncia presentada en noviembre, sin que entonces se obtuvieran resultados. Sin embargo, nuevos indicios llevaron a las autoridades a efectuar un segundo despliegue que derivó en el hallazgo.

Hasta el momento no se ha confirmado la identidad de los restos localizados. Al sitio acudió personal del Servicio Médico Forense, para realizar las diligencias correspondientes.

