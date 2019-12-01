Persecución entre Salamanca y Villagrán, Guanajuato deja camioneta asegurada; no hubo personas detenidas

Autor: Lidia Centeno / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 22:37:48
Salamanca/Villagrán, Guanajuato, a 29 de enero de 2026.- Sin personas detenidas concluyó una persecución policial registrada la tarde de este jueves, cuyo saldo fue el aseguramiento de una camioneta con reporte de robo y la fuga de los presuntos responsables, tras un operativo que se extendió desde el municipio de Salamanca hasta Villagrán.

De acuerdo con información proporcionada por la Dirección de Seguridad Pública de Salamanca, los hechos se originaron cuando elementos de la Policía Municipal detectaron sobre la avenida Valle de Santiago una unidad que coincidía con las características de un vehículo reportado como robado. Al intentar realizar una revisión, el conductor ignoró la indicación y emprendió la huida.

La persecución continuó por diversas vialidades y salió de los límites municipales, concluyendo sobre el bulevar Luis Donaldo Colosio, en el municipio de Villagrán, donde la camioneta perdió el control y terminó volcada.

Tras el percance, los ocupantes descendieron del vehículo y abordaron otra camioneta para darse a la fuga con rumbo desconocido, sin que se lograra su detención. Posteriormente, las autoridades realizaron las inspecciones correspondientes y confirmaron que la unidad contaba con reporte de robo.

La camioneta fue asegurada y puesta a disposición del Ministerio Público, instancia que dará seguimiento a las investigaciones para esclarecer los hechos y ubicar a los responsables.

