Llevan a cabo audiencia inicial de "El Bótox"; Ministerio Público acusa que Bernardo Bravo desapareció de manera repentina días antes de ser ultimado

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 14:24:14

Morelia, Michoacán, 29 de enero del 2026.– Este jueves se llevó a cabo la audiencia inicial contra César Alejandro Sepúlveda, alias “El Botox”, señalado como presunto responsable del homicidio de Bernardo Bravo, reconocido líder limonero de la región de Tierra Caliente.

Al inicio de la diligencia, la defensa de “El Botox” solicitó un receso al juez, al argumentar que no había tenido comunicación previa con su representado. Durante la audiencia se informó que al imputado le fue asignado un asesor jurídico particular.

Entre los datos de prueba presentados por el Ministerio Público (MP) para sustentar la imputación, se señaló que Bernardo Bravo era víctima de amenazas constantes, presuntamente relacionadas con el cobro de cuotas impuestas por el crimen organizado a productores limoneros de la región.

Ante el juez del Distrito Judicial de Apatzingán, el MP detalló que el 6 de octubre de 2025, la víctima fue privada de su libertad durante varias horas, reapareciendo al día siguiente, 7 de octubre, sin que se conociera una explicación pública sobre lo ocurrido.

Posteriormente, el 14 de octubre, productores de limón realizaron manifestaciones públicas en rechazo a las prácticas de extorsión que enfrentaban en la zona.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos realizada por peritos investigadores, el 19 de octubre de 2025, Bernardo Bravo se encontraba en Morelia, ciudad donde residía con su esposa e hijo. Ese día se trasladó a Apatzingán, acompañado de su escolta, aunque cada uno viajaba en vehículos distintos.

Al arribar a la región, la víctima cambió de una camioneta Taiwán a una Toyota Tacoma, con la intención de dirigirse de San Juan de los Plátanos a Cenobio Moreno, ingresando por una brecha que conduce a un inmueble tipo rancho.

Según la investigación ministerial, al llegar al inmueble, Bernardo Bravo se encontró con César Alejandro Sepúlveda, “El Botox”, y Jonathan Cruz, quienes portaban armas de fuego.

La Fiscalía estableció que Bernardo Bravo fue privado de la vida por un disparo de arma de fuego en la cabeza, entre las 19:00 y 21:00 horas del 19 de octubre de 2025, al interior de una habitación del inmueble tipo rancho.