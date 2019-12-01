Choque entre tractocamión aguacatero y auto compacto deja un muerto en la carretera Santa Clara – Ario, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 23:49:16

Salvador Escalante, Mich., a 29 de enero de 2026.— Un fatal accidente vial se registró la tarde de este jueves sobre la carretera Santa Clara del Cobre – Ario de Rosales, donde un tractocamión cargado con aguacate colisionó con un vehículo compacto, dejando como saldo una persona sin vida y otra más lesionada.

El percance ocurrió a la altura del kilómetro 46, luego de que automovilistas alertaran al número de emergencias sobre un choque con personas heridas. De inmediato, paramédicos de Santa Clara del Cobre y Pátzcuaro se trasladaron al sitio para brindar atención prehospitalaria.

En el lugar fue localizado un automóvil tipo Fiesta, color rojo, con placas PUK-149B del estado de Michoacán, el cual se impactó contra un objeto fijo y terminó volcado sobre la cinta asfáltica.

Los socorristas auxiliaron a uno de los ocupantes, quien fue trasladado para recibir atención médica, mientras que el conductor perdió la vida en el sitio debido a la gravedad de las lesiones.

El tractocamión involucrado, de color blanco con rojo, circulaba en dirección de Ario de Rosales hacia Santa Clara del Cobre al momento del impacto.

Elementos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán acudieron para realizar las diligencias correspondientes. El cuerpo de la víctima, un hombre de entre 50 y 55 años de edad cuya identidad aún no ha sido confirmada, fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se espera sea identificado por sus familiares.

Las autoridades mantienen abierta la investigación con el objetivo de esclarecer las causas del accidente y determinar la responsabilidad de los conductores involucrados.