Realiza Grupo Salinas el primer pago de su adeudo fiscal; lo restante será en 18 pagos

Ciudad de México, a 29 de enero de 2026.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que Grupo Salinas cubrirá un adeudo fiscal por 32 mil 132 millones 897 mil 658 pesos, correspondiente a impuestos atrasados, de los cuales 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron pagados. El resto será liquidado a través de 18 parcialidades.

En una tarjeta informativa, el SAT explicó que el monto final resulta de la aplicación de los beneficios fiscales previstos en la ley, lo que representa una reducción del 37.2 por ciento respecto a los 51 mil millones de pesos que las empresas debían pagar tras una resolución judicial. En noviembre de 2025, la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que compañías vinculadas a Ricardo Salinas Pliego debían saldar dicho adeudo con el fisco.

La autoridad fiscal detalló que “un grupo empresarial”, sin mencionar su nombre, cumplirá con el pago conforme a las resoluciones judiciales. “De conformidad con los beneficios establecidos en el Código Fiscal de la Federación y en cumplimiento de las resoluciones judiciales aplicables, un grupo empresarial realizará el pago por un monto total de De dicha cantidad, 10 mil 400 millones 630 mil 537 pesos ya fueron ingresados a la Tesorería de la Federación el día de hoy, mientras que el monto restante será cubierto mediante 18 pagos”, señaló el SAT.

No obstante, el organismo no precisó si el monto anunciado corresponde únicamente al adeudo de 51 mil millones de pesos o si forma parte de los más de 74 mil millones que, en algún momento, el gobierno federal señaló como pasivos fiscales del corporativo.

Por su parte, Grupo Salinas confirmó el pago y aseguró que, pese a no estar de acuerdo con las resoluciones, decidió cerrar el capítulo. A través de redes sociales, el corporativo afirmó que tras más de dos décadas de litigios, “y a pesar de estar en desacuerdo”, sus empresas concluyeron sus obligaciones fiscales. “A partir de ahora, no debemos nada al gobierno”, sostuvo.

Asimismo, el grupo empresarial señaló que el acuerdo busca cerrar una etapa de conflicto. “Es momento de dar vuelta a la página, de poner fin a la persecución en nuestra contra y concentrarnos en lo que importa: seguir creando valor para México, nuestros millones de clientes y las más de 200 mil familias que dependen de nuestro grupo empresarial”.