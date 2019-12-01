Explosión de mina terrestre deja dos militares gravemente heridos en Tepalcatepec, Michoacán 

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 18:13:08

Tepalcatepec, Mich., a 29 de enero de 2026.- Dos elementos del Ejército Mexicano resultaron gravemente heridos luego de que una mina terrestre estallara al paso de un convoy militar que realizaba labores de vigilancia en una brecha que comunica a la comunidad de La Ordenita, en el municipio de Tepalcatepec.

El incidente se registró durante la tarde de este jueves, cuando una de las camionetas oficiales activó el artefacto explosivo, provocando una fuerte detonación que causó daños severos a la unidad y lesiones de consideración a los ocupantes.

Tras la explosión, los militares que integraban el convoy activaron los protocolos de emergencia y solicitaron apoyo aéreo para evacuar a sus compañeros heridos. Minutos después, un helicóptero arribó a la zona y trasladó a los lesionados a instalaciones de la 43 Zona Militar, desde donde fueron canalizados a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, el área fue acordonada y permanece bajo resguardo de las fuerzas federales, mientras se desarrollan operativos de búsqueda, detección y desactivación de posibles artefactos explosivos adicionales, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los habitantes y del personal desplegado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el origen del explosivo, aunque se mantienen las investigaciones en curso.