Explosión de mina terrestre deja dos militares gravemente heridos en Tepalcatepec, Michoacán 

Explosión de mina terrestre deja dos militares gravemente heridos en Tepalcatepec, Michoacán 
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 29 de Enero de 2026 a las 18:13:08
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Tepalcatepec, Mich., a 29 de enero de 2026.- Dos elementos del Ejército Mexicano resultaron gravemente heridos luego de que una mina terrestre estallara al paso de un convoy militar que realizaba labores de vigilancia en una brecha que comunica a la comunidad de La Ordenita, en el municipio de Tepalcatepec.

El incidente se registró durante la tarde de este jueves, cuando una de las camionetas oficiales activó el artefacto explosivo, provocando una fuerte detonación que causó daños severos a la unidad y lesiones de consideración a los ocupantes.

Tras la explosión, los militares que integraban el convoy activaron los protocolos de emergencia y solicitaron apoyo aéreo para evacuar a sus compañeros heridos. Minutos después, un helicóptero arribó a la zona y trasladó a los lesionados a instalaciones de la 43 Zona Militar, desde donde fueron canalizados a un hospital para recibir atención médica especializada.

En tanto, el área fue acordonada y permanece bajo resguardo de las fuerzas federales, mientras se desarrollan operativos de búsqueda, detección y desactivación de posibles artefactos explosivos adicionales, con el objetivo de evitar nuevos incidentes y garantizar la seguridad de los habitantes y del personal desplegado.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre personas detenidas ni sobre el origen del explosivo, aunque se mantienen las investigaciones en curso.

Noventa Grados
Más información de la categoria
Localizan un cadáver en el corredor comercial Penny Riel de Monterrey, Nuevo León; estaba sepultado en un local
Se registra aparatosa carambola en la autopista 57 Querétaro-San Luis Potosí; una persona resultó con lesiones leves
Fallece adulto mayor al estar haciendo ejercicio en el Parque Mantarraya de Querétaro, Querétaro
Hieren a un hombre con arma blanca en el Centro Histórico del municipio de Querétaro 
Más información de la categoria
Realiza Grupo Salinas el primer pago de su adeudo fiscal; lo restante será en 18 pagos
Explosión de mina terrestre deja dos militares gravemente heridos en Tepalcatepec, Michoacán 
Llevan a cabo audiencia inicial de "El Bótox"; Ministerio Público acusa que Bernardo Bravo desapareció de manera repentina días antes de ser ultimado
Omar García Harfuch, el “Súper Policía” que volvió a nacer tras sobrevivir a un brutal atentado armado con más de 400 balazos
Comentarios