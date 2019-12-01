Familia acude a supuesta compra de vehículo y son privados de la libertad en Tlaxcala; ya fueron liberados

Tlaxcala, Tlaxcala, a 8 de abril de 2026.- Una operación coordinada entre corporaciones de seguridad permitió el rescate de una familia que había sido privada de la libertad luego de acudir a una supuesta compra de vehículo pactada a través de redes sociales, en el estado de Tlaxcala.

De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron la tarde de este miércoles, cuando cuatro integrantes de una familia, entre ellos una bebé, acudieron a una cita en la comunidad de San Diego Metepec, en la capital del estado. Al llegar al punto acordado, fueron interceptados por sujetos armados que los obligaron a subir a otro automóvil y los trasladaron hacia el municipio de Nativitas, específicamente a la comunidad de Tepactepec.

Durante el tiempo que permanecieron retenidos, los presuntos secuestradores establecieron contacto con un familiar de las víctimas residente en Estados Unidos, a quien le exigieron el pago de 200 mil pesos a cambio de su liberación.

Tras recibir la amenaza, los familiares solicitaron apoyo a través del número de emergencias 911, lo que activó la intervención de policías municipales y estatales. Desde el C5i se instaló una mesa de coordinación y se implementó un operativo apoyado con herramientas tecnológicas que permitieron ubicar la posible localización de las víctimas.

Como parte del despliegue, elementos de seguridad recorrieron distintas comunidades cercanas hasta que, sobre la carretera Vigas-Portales, detectaron a dos individuos que intentaban huir a bordo de un vehículo Chevy, propiedad de la familia afectada. Al ser detenidos, se les aseguró un arma de fuego de fabricación casera.

Posteriormente, al ampliar la búsqueda en un inmueble cercano, los agentes localizaron a las víctimas: dos adultos, una menor y una bebé, quienes se encontraban con el rostro cubierto y en estado de crisis nerviosa.

En el lugar fueron detenidos Miguel “N”, de 57 años, originario de Hueyotlipan, Puebla, y Octavio “N”, de 31 años, vecino de Santa Apolonia Teacalco, señalados como presuntos responsables del secuestro. Ambos fueron puestos a disposición de la Fiscalía de Justicia de Tlaxcala.

Finalmente, autoridades exhortaron a la población a extremar precauciones al realizar transacciones a través de redes sociales y evitar encuentros con personas desconocidas sin verificar previamente la autenticidad de las ofertas.