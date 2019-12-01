Se registra incendio en planta de Kimberly Clark de Morelia, Michoacán

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 9 de Octubre de 2025 a las 13:07:41
Morelia, Michoacán, 9 de octubre del 2025.- Intensa movilización de servicios de emergencia se registró luego de que se reportara el incendio de una bodega en la planta de Kimberly Clark, otrora Cepamisa, el siniestro sólo dejó daños materiales.

Al respecto se informó que fue este medio día de jueves que los servicios de emergencia fueron alertados de que en la referida fábrica ubicada en la tenencia de Cointzio, se estaba quemando una bodega.

De inmediato se movilizaron alertados sitio elementos de los cuerpos de bomberos quienes en conjunto con personal de la planta se abocaron a sofocar la conflagración.

Finalmente se logró controlar el siniestro mismo que sólo dejó daños materiales menores.

