Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 21:22:01

Querétaro, Querétaro, a 12 de septiembre de 2025.- El día de hoy, se reportó un accidente en la carretera estatal a la comunidad de Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes, en la cual resultaron 3 personas lesionadas y 3 personas más sin vida.

Sobre el hecho se informa que fue un choque frontal entre una camioneta, en la que viajaban 4 personas, de las cuales tres quedaron lesionadas de gravedad, y un automóvil, en el que viajaban 4 personas, de las cuales tres perdieron la vida, y una más resultó herida.

Protección Civil fue la encargada de liberar a la persona lesionada, la cual había quedado prensada dentro del vehículo, motivo por el cual usaron herramientas hidráulicas para su liberación.

Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudió al sitio para levantar los cuerpos de las víctimas mortales y trasladarlos para el proceso pertinente.