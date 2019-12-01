Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad

Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad
Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 12 de Septiembre de 2025 a las 21:22:01
Compartir en FacebookCompartir
Compartir en Twitter Twittear
Compartir en WhatsApp Mensajear

Querétaro, Querétaro, a 12 de septiembre de 2025.- El día de hoy, se reportó un accidente en la carretera estatal a la comunidad de Bernal, en el municipio de Ezequiel Montes, en la cual resultaron 3 personas lesionadas y 3 personas más sin vida.

Sobre el hecho se informa que fue un choque frontal entre una camioneta, en la que viajaban 4 personas, de las cuales tres quedaron lesionadas de gravedad,  y un automóvil, en el que viajaban 4 personas, de las cuales tres perdieron la vida, y una más resultó herida.

Protección Civil fue la encargada de liberar a la persona lesionada, la cual había quedado prensada dentro del vehículo, motivo por el cual usaron herramientas hidráulicas para su liberación.  

Servicio Médico Forense (SEMEFO) acudió al sitio para levantar los cuerpos de las víctimas mortales y trasladarlos para el proceso pertinente.

 

Noventa Grados
Más información de la categoria
Se registra duro choque en Querétaro; el saldo de este fue de 3 personas sin vida y 3 lesionadas de gravedad
FGR quema casi 6 millones de cigarros ilegales y destruye estupefacientes en Campeche
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Dos sujetos armados fueron detenidos en Nuevo León: ambos ya eran buscado por las autoridades
Más información de la categoria
Cuenta ISSSTE con insumos completos, quirófanos y atención especializada para afectados por la explosión en Iztapalapa: Martí Batres
Comuneros declaran guerra al aguacate ilegal en Tacámbaro, Michoacán: Arrancan más de 6 mil plantas de “oro verde”, clausuran 4 ollas y van por el agave
Con la Cuarta Transformación, México es uno de los países menos desiguales del continente: Claudia Sheinbaum
Estafador se hace pasar por víctima tras explosión de pipa en Iztapalapa; aseguraba que su hija había fallecido en la tragedia para sacar dinero
Comentarios