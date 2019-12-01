Se registra choque-volcadura en el anillo vial Fray Junípero Serra del municipio de Querétaro

Querétaro, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- La tarde de este viernes, se registró un aparatoso accidente, en el anillo vial Fray Junípero Serra, el cual afortunadamente dejó solo daños materiales.
El accidente ocurrió a la altura de Paseo Querétaro, en dirección a la Pradera, luego de que un auto chocara por alcance a la camioneta y posteriormente este terminará volcando.
A la zona se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar brindaron los primeros auxilios y descartaron lesionados.
La zona fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.