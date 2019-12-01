Se registra choque-volcadura en el anillo vial Fray Junípero Serra del municipio de Querétaro

Se registra choque-volcadura en el anillo vial Fray Junípero Serra del municipio de Querétaro
Autor: Tania Monroy / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 16:54:17
Querétaro, Querétaro, a 14 de noviembre de 2025.- La tarde de este viernes, se registró un aparatoso accidente, en el anillo vial Fray Junípero Serra, el cual afortunadamente dejó solo daños materiales.

El accidente ocurrió a la altura de Paseo Querétaro, en dirección a la Pradera, luego de que un auto chocara por alcance a la camioneta y posteriormente este terminará volcando.

A la zona se solicitó la intervención de los servicios de emergencias, quienes al llegar brindaron los primeros auxilios y descartaron lesionados.

La zona fue abanderada por elementos de la Policía Estatal, quienes acudieron como primeros respondientes a tomar conocimiento del accidente.

