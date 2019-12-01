FGR entrega a EEUU a presunto integrante de red de tráfico buscado en Georgia

Autor: Redacción / Noventa Grados | Fecha: 14 de Noviembre de 2025 a las 16:28:17

Ciudad de México, a 14 de noviembre de 2025.— La Fiscalía General de la República (FGR) entregó en extradición al gobierno de Estados Unidos a Orfael M., ciudadano mexicano requerido por la Corte Federal del Distrito Norte de Georgia por su presunta participación en delitos de asociación delictuosa y contra la salud.

De acuerdo con la información oficial, el acusado formaba parte de una organización criminal dedicada a coordinar y trasladar cargamentos de droga desde Texas hasta la ciudad de Atlanta, Georgia, actividad en la que operaba junto con diversos cómplices.

Tras analizar la solicitud formulada por las autoridades estadounidenses y al amparo del Tratado de Extradición vigente entre ambos países, el Gobierno de México concedió la entrega formal del detenido. Como parte del proceso, Orfael “M.” fue trasladado al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, donde agentes designados por Estados Unidos lo recibieron para su traslado final.

La FGR destacó que esta acción forma parte de la colaboración bilateral para combatir organizaciones criminales con operación transnacional y fortalecer los mecanismos de procuración de justicia entre ambas naciones.